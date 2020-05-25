خلية صلاح الدين: إغلاق قضاء طوزخرماتو بسبب اصابات كورونا

2020/05/25 | 12:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الأزمة في صلاح الدين، اليوم الاثنين، غلق قضاء طوزخورماتو مدة يومين بسبب كورونا.

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