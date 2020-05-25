الذهب يهبط مع تعزز الشهية للمخاطرة توقعا لتحفيز ياباني

2020/05/25 | 12:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تراجع الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع الأسهم اليابانية بفعل أنباء عن برنامج تحفيز محتمل مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة، وإن كانت توترات جديدة بخصوص هونج كونج قد حدت من تراجع المعدن.وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.5 بالمئة إلى 1725.18 دولار للأوقية (الأونصة).ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة لتسجل 1725.60 […]

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