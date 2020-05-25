نواب واسط بشأن تغيير قائد شرطتها: السلطة تحاول استبدال العناصر الكفوءة والنزيهة بـ’’فاسدين’’

2020/05/25 | 12:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ واسطأعلن نواب محافظة واسط، الإثنين، رفضهم لاستبدال العناصر الكفوءة والنزيهة بالشخصيات الفاسدة في المحافظة، رداً على تغيير قائد الشرطة.وذكر بيان صادر عن خمسة نواب، أنه "بالوقت الذي يمر البلد بازمة اقتصادية وأمنية ومالية حادة ونقص في الواردات وعدم وجود خطة متكاملة لانقاذ البلد، من وضعه الحالي، ومحاولة الشرفاء من تصحيح المسارات الخاطئة التي بنيت عليها مفاصل الدولة".وأضافوا: "يحاول البعض من اصحاب القرار في السلطة الاتحادية استبدال عناصركفوءة ونزيهة من القيادات الامنية في محافظة واسط بعناصر فاسدة لها تاريخها الاسود في المحافظة".وتابع بيان النواب: "نحن من واجبنا كنواب عن محافظة واسط نرفض هذه التصرفات بشدة وسوف نحاسب كل من يخطو هكذا خطوات لا تصب في مصلحة المحافظة، كما نرفض كل انواع الصفقات الجانبية في بيع وشراء المناصب، كونها لم تجلب الا الخراب والدمار للبلد".يُشار إلى أن النواب الخمسة هم (سلمان الغريباوي، وعلي غركان الدلفي، وعباس يابر العطافي، وحسن جلال الكناني، وايناس ناجي المكصوصي).

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