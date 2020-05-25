عضو بالامن النيابية يكشف عن تغيرات في وضع ديالى الامني بعد العيد

2020/05/25 | 12:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى..كشف عضو لجنة الامن النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاثنين، عن اجراء تغيرات في وضع محافظة ديالى الامني بعد عيد الفطر المبارك.وقال العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” وضع ديالى الامني يمر بتحديات خاصة بعد تكرار هجمات تنظيم داعش الارهابي على قرى وممواقع امنية ما ادى الى سقوط ضحايا خلال شهر رمضان”، لافتا الى […]

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