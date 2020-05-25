2020/05/25 | 12:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الاثنين، من الإسراع في الاقتراض الخارجي لاحتوائه على مخاطر كبيرة، معتبرا أن التصرفات الصبيانية للسعودية أدت لانخفاض النفط.وقال الخزعلي في كلمة بمناسبة عيد الفطر وتابعتها /المعلومة/، إن “التصرفات الصبيانية من قبل النظام السعودي في حربه مع روسيا أدت لانخفاض أسعار النفط”، مؤكدا أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي محذرا من الاقتراض الخارجي: التصرفات الصبيانية للسعودية أدت لانخفاض النفط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي محذرا من الاقتراض الخارجي: التصرفات الصبيانية للسعودية أدت لانخفاض النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).