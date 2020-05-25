الشيخ الخزعلي: تصرفات النظام السعودي الصبيانية بحربه مع روسيا أدت إلى انخفاض أسعار النفط

2020/05/25 | 12:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، أن تصرفات النظام السعودي الصبيانية بحربه مع روسيا أدت إلى انخفاض أسعار النفط.وقال الشيخ الخزعلي في كلمة له إن “الحكومة الحالية عليها دراسة الوضع الاقتصادي جيدا لاحتواء الازمة الاقتصادية”.وأضاف أن “التصرفات الصبيانية من قبل النظام السعودي في حربه مع روسيا أدت لانخفاض […]

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