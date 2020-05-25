بالوثيقة.. تكليف اللواء قاسم راشد قائداً لشرطة واسط


بالوثيقة.. تكليف اللواء قاسم راشد قائداً لشرطة واسط
2020/05/25 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

 

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