عضو بالمالية البرلمانية يحذر من خطورة الاقتراض من المصارف الحكومية لتأمين رواتب الموظفين

2020/05/25 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

حذر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاثنين (25 ايار 2020)، من استمرار الحكومة بالاقتراض من المصارف الحكومية، فيما أكد ان تلك القروض فيها فوائد لا تختلف عن الاقتراض من المصارف الاخرى.

وقال كوجر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الاقتراض من المصارف الحكومية، فيه فوائد، فهو يعتبر مثل البنوك الاجنبية، لكنه يعد شيئاً غير صحيح، ".

وأضاف، "هناك مخاوف من استمرار الاقتراض الداخلي، خصوصاً وان الحكومة لجأت الى القروض من أجل تسديد رواتب الموظفين فقط، وقضايا تخص الموازنة التشغيلية".

وأوضح عضو المالية النيابية ان "هذا الأمر غير صحيح اقتصاديا، فالقرض اذا لم يكون لمشروع له مردود مالي، خلال الفترة التي يتم تسديد القرض فيها، يعتبر خطأ وخطر اقتصادي، ولهذا هناك تخوف من اللجوء لمثل هذ ال.قروض لقضايا تشغيلية".

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أكد أن الحكومة اقترضت من مصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حوالي (3) تريليون دينار لتسديد الرواتب لشهر أيار الجاري.

وقال إن "الحكومة في شهر أيار تمكنت من تغطية فقط رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية بسبب قلة الايرادات"، لافتا إلى أن "هناك توجها نحو الاقتراض الداخلي لتسديد رواتب العاملين في الدولة لشهر حزيران المقبل".

وأكد صالح على أن "هناك مفاوضات مع بنوك ومصارف دولية للاقتراض منها لتسديد العجز الحاصل في الموازنة التشغيلية لكن هذه المفاوضات تحتاج إلى وقت" مبينا أن على "المدى البعيد والأشهر القادمة توجد نية لإصدار سند وطني (الاقتراض من المواطنين) بفائدة عالية مع امتيازات كثيرة".

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وذكر بيان صادر عن خمسة نواب، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بالوقت الذي

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ونقل الموقع مذكرة

بغداد اليوم- بغداد

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وقال المالكي، في تصريح صحفي، إن "النواب سل

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