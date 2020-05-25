بالفيديو.. كاتانيتش يهنئ الشعب العراقي بعيد الفطر

2020/05/25 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

هنأ مدرب منتخب العراق بكرة القدم الصربي كاتانيتش، الاثنين (25 ايار 2020)، الشعب العراقي بعيد الفطر...





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