شكك بنوايا الانسحاب.. الخزعلي: الوجود الأميركي في العراق هدفه حماية أمن إسرائيل

2020/05/25 | 12:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الاثنين، أن الوجود الأميركي في العراق هدفه حماية أمن الكيان الإسرائيلي، فيما شكك بنوايا الانسحاب.وقال الخزعلي في كلمة بمناسبة عيد الفطر وتابعتها /المعلومة/، إن “الوجود الاميركي في العراق هو من أجل حماية أمن الكيان الإسرائيلي”، مؤكدا أن “هناك إرادة جماهيرية وطنية وشجاعة ترفض […]

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