خلية الازمة النيابية تطالب بفرض حظر شامل بعد العيد

2020/05/25 | 12:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت خلية الأزمة النيابية لمواجهة جائحة كورونا في العراق الاثنين بفرض حظر شامل للتجوال بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، للحد من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، محذرة من تنامي الجائحة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , عن عضو الخلية النائب علي اللامي قوله إن “خلية الأزمة

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