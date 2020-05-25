لاعب دولي أوروبي ينهي حياته بطريقة مأساوية

2020/05/25 | 12:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أقدم اللاعب الصربي الدولي السابق ميليان مرداكوفيتش، على الانتحار بإطلاق الرصاص على رأسه بحسب ما ذكرت وسائل إعلام صربية مختلفة.

وقالت وسائل الإعلام الصربية، أمس الأحد، إنه عثر على جثة ميليان مرداكوفيتش، البالغ من العمر 38 عاما، في شقة مستأجرة بمدينة بلغراد، مشيرة إلى وجود أثر لعيار ناري على رأسه.

وقالت صحيفة "كورير" المحلية إن المهاجم الصربي السابق، ولاعب فريق بارتيزان، انتحر في شقة مستأجرة عاش فيها مع صديقته.

وكان مرداكوفيتش قد بدأ حياته المهنية محترفا لكرة القدم في مدينة نيس الصربية الجنوبية، قبل أن ينتقل إلى بارتيزان.

وخلال مشواره الكروي، لعب مرداكوفيتش لأكثر من 12 ناديا، من بينهم أندرلخت وجنت في بلجيكا، ورد بول سالزبورغ النمساوي وبيوغراد، الذي لعب له 48 مباراة وسجل 24 هدفا، وأنهى مسيرته الاحترافية في العام 2017.

كذلك لعب مرداكوفيتش 9 مباريات مع منتخب صربيا تحت 21 سنة، و3 مباريات لصربيا في أولمبياد 2008 بالعاصمة الصينية بكين.

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