القبض على شخصين بحوزتهم بندقية والات جارحة وسط بغداد

2020/05/25 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت شرطة نجدة بغداد , الاثنين , عن القاء القبض بالجرم المشهود على شخصين في عجلة خاصة وبحوزتهم بندقية وعتاد خفيف مع الات جارحة في منطقة الصالحية وسط العاصمة بغداد.وقال مدير اعلام النجدة العميد غسان عبد الرحمن في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” دورية تابعة لشرطة نجدة […]

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