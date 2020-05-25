لماذا «تجمع دولة المواطنة»؟ 6/15 - ضياء الشكرجي

2020/05/25 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي www.asmaa.comكما إن من الإشكالات التي يمكن أن تثار، هو كوننا نؤكد على مبدأ المواطنة، ونرفض الأحزاب المنغلقة على طائفة ما، أو دين ما، أو قومية ما، ما إذا نستطيع أن نضمن ألا يتحول حزبنا إلى حزب، صحيح للعلمانميين، لكن أن يكون على الأعم الأغلب من علمانيي الوسط والجنوب.



هنا نقول إننا نتطلع أن يمتد حزبنا على جميع مناطق العراق بكل قومياته وأديانه ومذاهبه، كخلفيات اجتماعية، وإذا لم يتحقق نجاحنا في ذلك ......





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