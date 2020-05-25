كل عام وانت بخير! - محمد شنان كريم

2020/05/25 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_شنان_كريم بدل ان نقول كل عام وانت بخير، يجب ان نقول كل عام ونحن نسأل، ومن أجل ان نكون بخير يجب ان تسأل لماذا الشابات والشباب معطلين عن العمل؟ ومن أجل ان تكون بخير يجب ان تسأل لماذا انت بدون سكن؟ ومن أجل ان تكون بخير يجب ان تسأل لماذا لا توجد خدمات من كهرباء وماء صالح للشرب وشوارع نظيفة ومعبدة؟ ومن أجل ان تكون بخير يجب ان تسأل لماذا التعليم تدهور والامية تزداد؟ ومن أجل ان تكون بخير يجب ان تسأل لماذا انهار ال ......





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