تأملات في الحجر الصحي - عذري مازغ

2020/05/25 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ أول مرة البس كمامة، شعرت بأني عجل متوسط الحجم، كنت اتنفس داخلها فأشعر بأن كمية الهواء الذي أخرجه كبيرة جدا، عندما أستنثره يلامس غشاء الكمامة وينتشر على مساحة كل وجهي بشكل أعطاني انطباعا عاما حول سكان الأرض، تأملت كثيرا في هذا الحجم الذي نمثله في الأرض، كم من العجول مثلي فيها؟ فاستنتجت باستغراب كبير ما يلي: يا إلهي! أكثر من سبعة مليارات عجل تستنشق كمية هائلة من الأوكسيجين في كل ثانية.



أتكلم عن ......





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