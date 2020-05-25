مهنئا بعيد الفطر المبارك.. الشيخ الأمين: على الحكومة ان لا تنسى بأنها شكلت من اجل تحقيق أهداف معينة

2020/05/25 | 12:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي العالم الإسلامي والعراقيين خصوصا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك في كلمة موجهة للشعب العراقي تضمنت محاور سياسية واقتصادية واجتماعية.وشدد سماحته على الحكومة الجديدة بانه يجب ان لا تنسى بانا شكلت من اجل تحقيق ثلاثة اهداف رئيسية اولها وهو الاساسي اجراء انتخابات مبكرة ونزيهة […]

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