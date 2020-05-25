الجائحة تدر بـ975 مليار دولار على 10 شركات عالمية

2020/05/25 | 12:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أضافت جائحة كورونا نحو 975 مليار دولار إلى القيمة السوقية لعشر شركات عالمية، تعمل في قطاعات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والترفيه، لترتفع قيمتها من 5.8 تريليون دولار في نهاية 2019، إلى 6.78 تريليون دولار بنهاية تداول 22 مايو الجاري، بنسبة ارتفاع 35 في المائة كمتوسط.ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، استند […]

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