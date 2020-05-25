مستعجل الى السيد رئيس الوزراء..إسالة الماء تمارس الارهاب على مواطني حي الميكنيك!!

2020/05/25 | 12:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب سيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي..منذ أشهر ونحن نتوجه بالرجاء الى إسالة ماء بغداد وامانة بغداد بايجاد حل لمأساة انقطاع الماء عن محلة 836 زقاق 7 وأزقة اخرى منذ أشهر، لكن الوقاحة بلغت الى حد قطع الماء بالكامل عن محلة 836 زقاق 7 قبل العيد واثناءه ، لفترة اربعة ايام كاملة بلياليها ، […]

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