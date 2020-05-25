وزارة الداخلية تعين قائدا جديدا لشرطة واسط

2020/05/25 | 12:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت وزارة الداخلية، تغييرات جديدة في قيادة شرطة محافظة واسط.

وبحسب كتاب رسمي صادر عن وزارة الداخلية، وحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منه، فقد تقرر تعيين اللواء قاسم راشد قائدا جديدا لشرطة محافظة واسط بدلا عن القائد السابق اللواء قاسم راشد زويد.

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه نسحة من الكتاب الرسمي الصادر عن وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود

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