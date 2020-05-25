غلق مقبرة كربلاء بالكتل الكونكريتية  ومنع زيارة المواطنين

2020/05/25 | 12:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الاثنين ، عن غلق مدخل مقبرة المحافظة والطرق المؤدية اليها بالكتل الكونكريتية ومنع دخول المواطنين وزيارتها “.وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “القيادة باشرت مساء ليل الاحد ، بغلق المقبرة في المحافظة بالكتل الكونكريتية وكافة […]

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