2020/05/25 | 12:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة إدارة منطقة رابرين باقليم كوردستان يوم الاثنين تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الحالة الجديدة تعود لامرأة تلقت العدوى من زوجها المصاب والذي كشفت إصابته أمس الأحد إثر عودته من إيران عبر منفذ باشماخ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة جديدة بكورونا في منطقة بكوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة جديدة بكورونا في منطقة بكوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).