كربلاء تسجل 18 إصابة جديدة  بفايروس كورونا

2020/05/25 | 12:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن الناطق الرسمي بأسم خلية الأزمة في دائرة صحة كربلاء الدكتور محمد إبراهيم الوكيل ، اليوم الاثنين ، عن تسجيل 18 إصابة جديدة ومؤكدة بفايروس كورونا المستجد في المحافظة .وقال الوكيل في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الاصابات الجديدة تضمنت ( 3 ) منتسبين في […]

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