قائد القوات البرية يباشر بمهامه ويؤكد على

2020/05/25 | 13:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]باشر قائد القوات البرية في الجيش العراقي، اللواء الركن قاسم محمد صالح بمهام عمله رسمياً قائداً للقوات البرية.

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