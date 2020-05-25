"وحش كوني" يومض للأرض

2020/05/25 | 13:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]ثمة الكثيرة من الفيزياء الغريبة والغامضة وغير التقليدية تحدث حول الثقب الأسود الهائل في "برج القوس أ*"، بمركز مجرتنا درب التبانة، حيث يعتقد علماء الفلك أن هذا الوحش الكوني يبعث ومضات لنا.

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