فيديو يرصد رد فعل رئيسة الوزراء نيوزليندا عند وقوع الزلزال صباح اليوم

2020/05/25 | 13:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أظهر مقطع فيديو ردّ فعل رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا أرديرن لهزة أرضية وقعت قرب العاصمة ولنغتون صباح الاثنين، اثناء إجرائها لمقابلة تلفزيونية كانت تبث على الهواء من مبنى البرلمان.وقال مرصد الزلازل في نيوزيلندا “جيونت” إن الزلزال الذي بلغ قوته 5.8 درجة وقع على عمق 37 كيلومترا وكان مركزه على بعد 30 كيلومترا شمال غربي […]

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