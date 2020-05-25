الشيخ الخزعلي: إذا لم يحصل الانسحاب فعلى المحتل الأجنبي أن يعلم إن العراقيين لن يقبلوا ببقاء قواته

2020/05/25 | 13:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، بان انسحاب المحتل الاجنبي من العراق اذا لم يحصل فعليه ان يعلم بان العراقيين لن يقبلوا ببقاء قواته على ارض البلاد.ولفت الشيخ الخزعلي في كلمة له، اليوم الاثنين، ان الامريكان سيتفاوضون مع الجانب العراقي في شهر حزيران الذي سيصادف الذكرى المئوية لثورة العشرين […]

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