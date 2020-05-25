نتنياهو يعلن عن خطة لتهويد القدس بـ200 مليون شيكل

2020/05/25 | 13:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بلورة خطة تهويدية للقدس بتكلفة تصل إلى مئات الملايين من الشواكل.وكتب نتنياهو في تغريدة على “تويتر” أنه أصدر تعليماته ببلورة خطة لتعزيز مكانة القدس لدى ما أسماه الشعب اليهودي بتكلفة تصل إلى 200 مليون شيقل.وزعم قائلا ” من المهم في زمن الكورونا […]

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