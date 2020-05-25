مفوضية حقوق الانسان تطالب باعتماد الاستثناءات الممنوحة للكوادر الطبية والإعلامية أثناء الحظر

2020/05/25 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

طالبت مفوضية حقوق الانسان العراقية، الاثنين (25 ايار 2020)، باعتماد الاستثناءات الرسمية الممنوحة م...





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