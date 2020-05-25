القبض على قيادي سابق في تنظيم “داعش” جندته أنقرة للقتال في ليبيا

2020/05/25 | 13:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات المشير “خليفة حفتر” الليبية، القبض على القيادي السابق في تنظيم داعش، “محمد الرويضاني” مساء أمس الأحد، والذي جرى أسره خلال المعارك الدائرة في العاصمة #طرابلس أثناء قتاله إلى جانب #حكومة_السراج المدعومة من #أنقرة.…

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