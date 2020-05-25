تمتع الآن ..زيارات افتراضية لأجمل الأماكن السياحية في العالم

2020/05/25 | 13:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يبدو أن التكنولوجيا كانت تتحضر لوقت مثل هذا عندما يجبرنا فيروس مسجد على الإغلاق العام في عدد من دول العالم، والجزئي في عدد آخر منها، وحظرنا بين 4 جدران، لكن التكنولوجيا خلقت بابًا افتراضيًا على العالم من خلف الجدران.في حين أحبطت كل مخططاتك السياحية للعام الحالي بسبب فيروس كورونا، فيمكنك الحصول على «تصبيرة» بجولات […]

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