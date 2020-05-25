رئيس مرصد الحريات الصحفية: القوات الامنية تعاملت مع الصحفيين بقسوة مفرطة وسحبت رخصهم

2020/05/25 | 13:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين رئيس مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي، بأن القوات الامنية تعاملت مع الصحفيين بقسوة مفرطة وسحبت رخصهم.وقال مرعي، اليوم الاثنين، بأن “الصحفيون لهم دور بنشر الوعي والتواصل مع الجمهور”.يشار الى ان عدد من السيطرات الأمنية في العاصمة بغداد منعت الصحفيين من العبور والتنقل وقامت بسحب هوياتهم واحتجاز عجلاتهم.

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