فلسطين بعد صفقة القرن وجائحته - بن حلمي حاليم

2020/05/25 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بن_حلمي_حاليم إن معاناة الشعب الفلسطيني الطويلة في ظل النظام الرأسمالي والقوى المتحالفة معه كشفت منذ مدة عن ضرورة تدمير جذور الظلم وأسباب الآفات، ليس أمام فقراء ومعدمي المنطقة غير مكافحة الكيانات السياسية التي تأسست في عهود الهيمنة والطغيان، والعمل على خلق بدائل أممية وإنسانية وتضامنية، تحترم كل الديانات والمذاهب وتضمن الحياة الكريمة للبشر.صفقة القرنهل يمكن تكبيل الأجيال بالاتفاقات والمعاهدات الظالمة ؟ ......





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