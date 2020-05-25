تجار الدم العراقي

2020/05/25 | 13:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عوني القلمجي يبدو ان رياح مصطفى الكاظمي، القادم الجديد للمنطقة الخضراء، لا تجري بما تشتهي سفن اسياده من امريكيين وفرس.حيث لم تمض على وجوده في منصبه سوى ايام معدودات،...أكمل القراءة ←

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