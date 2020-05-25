الطيران المدني ينفي صدور قرار باستئناف الرحلات الجوية

2020/05/25 | 13:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ..نفت سلطة الطيران المدني، اليوم الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن استئناف الرحلات الجوية مطلع الشهر المقبل.وقال المتحدث باسم السلطة جهاد كاظم في تصريح صحفي، إن “الحديث عن استئناف الرحلات الجوية بدءاً من شهر حزيران المقبل عارٍ عن الصحة”.وأضاف، أن “سلطة الطيران المدني قررت تعليق الرحلات الجوية حتى نهاية الشهر الحالي، على […]

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