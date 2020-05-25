حقوق الانسان: يجب اعتماد الاستثناءات الرسمية للكوادر الطبية والصحية والإعلامية خلال الحظر

2020/05/25 | 13:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالبت مفوضية حقوق الانسان العراقية، الاثنين، باعتماد الاستثناءات الرسمية الممنوحة من الجهات العليا والتي تخص الكوادر الطبية والصحية والإعلامية.وقالت المفوضية في بيان: "في الوقت الذي تثمن المفوضيه العليا لحقوق الانسان الدور الكبير والانساني الذي تقوم به قواتنا الامنيه في محافظة بغداد من اجل تطبيق الحظر الصحي ومنع انتشار الوباء اكثر".وأضافت: نطالبها بضرورة اعتماد الاستثناءات الرسمية الممنوحة من الجهات العليا والتي تخص الكادر الطبي والصحي والذين يتطلب طبيعة عملهم حرية وسرعة الحركة والتنقل للوصول الى واجباتهم ومهامهم بسلاسة".وتابع بيان المفوضية: "والكوادر الاعلامية التي تعد الحجر الاساس في برامج التوعية والتثقيف والدور الرقابي الذي تقوم به باعتبارها السلطة الرابعة، حيث وردتنا مناشدات كثيرة من الكوادر الطبية والصحية والصحفيين والعاملين في مجال الاعلام بوجود تقييد لعملهم و عرقلة لتنقلهم والغاء اعتماد الاستثناءات الممنوحة مسبقا لمهم في اغلب سيطرات بغداد".وأشارت الى ان "القانون الدولي لحقوق الانسان يمنح الحكومات صلاحية وسلطة اصدار قرارات و اتخاذ اجراءات معينة لمنع انتشار المرض عند حدوث الأوبئة و الطوارئ الصحية شريطة ان يكون ذلك بقانون وحسب الضرورة الملحة وتكون الاجراءات موازية لهذه الضرورة الصحية وان لا تمس جوهر الحقوق الاساسية والتي اهمها الحق في الحياة والحق في الصحة بالاضافة الى الشفافية وحق الحصول على المعلومة وحرية الاعلام".

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