سيطرات امنية في بغداد تعرقل عمل الاعلاميين والاطباء

2020/05/25 | 13:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، السلطات الامنية بضرورة اعتماد الاستثناءات الرسمية الممنوحة من الجهات العليا والتي تخص الكوادر الطبية والصحية والاعلامية .

وافادت مصادر امنية في وقت سابق اليوم الاثنين، بأن القوات الامنية سحبت رخص عجلات كوادر صحية واعلامية وهوياتهم التعريفية، ومنعتهم من المرور، في خرق واضح لمقررات خلية الأزمة الحكومية، التي استثنتهم من حظر التجول.

وقالت مفوضية حقوق الانسان في بيان، إنها "تثمن الدور الكبير والانساني للقوات الامنية في بغداد من اجل تطبيق الحظر الصحي ومنع انتشار الوباء"، مطالبة اياها في ذات الوقت "بضرورة اعتماد الاستثناءات الرسمية الممنوحة من الجهات العليا والتي تخص الكادر الطبي والصحي الذي يتطلب طبيعة عمله حرية وسرعة الحركة والتنقل، فضلا عن الكوادر الاعلامية التي تعد الحجر الاساس في برامج التوعية والتثقيف والدور الرقابي الذي تقوم به باعتبارها السلطة الرابعة".

واضافت المفوضية، أن "مناشدات كثيرة وردتنا من الكوادر الطبية والصحية والصحفيين والعاملين في مجال الاعلام بوجود تقييد لعملهم وعرقلة لتنقلهم والغاء اعتماد الاستثناءات الممنوحة مسبقا لهم في اغلب سيطرات بغداد"، مشيرة الى ان "القانون الدولي لحقوق الانسان يمنح الحكومات صلاحية وسلطة اصدار قرارات و اتخاذ اجراءات معينة لمنع انتشار المرض عند حدوث الأوبئة و الطواريء الصحية شريطة ان يكون ذلك بقانون وحسب الضرورة الملحة وتكون الاجراءات موازية لهذه الضرورة الصحية وان لا تمس جوهر الحقوق الاساسية والتي اهمها الحق في الحياة والحق في الصحة بالاضافة الى الشفافية وحق الحصول على المعلومة وحرية الاعلام".

وأفاد مصدر في قيادة عمليات بغداد، امس الاحد، باستمرار العمل في نظام الاستثناءات من قرار حظر التجول المفروض حاليا ضمن اجراءات منع تفشي فيروس كورونا، مشيرا في ذات الوقت الى اتخاذ اجراءات مشددة بحق من يستغل هذا الاستثناء.

ووجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مساء امس، بتشديد اجراءات حظر التجوال في البلاد مع رتفاع اعداد الإصابات المشخصة بفيروس كورونا، وفقا لبيان مقتضب صدر عن مكتبه.

كما حذرت قيادة عمليات بغداد، في بيان لها مس ايضا، جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والصحفيين والمؤسسات الاعلامية الممنوحين استثناءات للحركة بأنها ستتخذ الاجراءات القانونية والغرامات لكل مِن يستخدم الاستثناء خارج المهام الرسمية التي منح مِن اجلها الاستثناء.

وأعلنت الحكومة العراقية، فرض حظر تجوال شامل في عموم البلاد لمدة أسبوع، يشمل عطلة عيد الفطر، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

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