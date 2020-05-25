وول ستريت: السعودية طلب من العراق الحد من النفوذ الايراني

2020/05/25 | 13:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ..كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، الاثنين، ان المملكة العربية السعودية، دعت العراق الى وضع حد للنفوذ الإيراني في البلاد.وذكرت الصحيفة إنه “تحت ضغط انخفاض أسعار النفط والأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، يبدو أن العراق لجأ إلى جيرانه من الدول العربية لحل هذه الأزمة، فسعى لتخفيف عبء الديون المقررة عليه للكويت، […]

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