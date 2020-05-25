قائد جديد لشرطة واسط في بداية تغييرات في مناصب الداخلية العراقية

2020/05/25 | 13:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان اجرت وزارة الداخلية، العراقية تغييرات جديدة في قيادة شرطة محافظة واسط.وبحسب كتاب رسمي صادر عن وزارة الداخلية، ، فقد تقرر تعيين اللواء قاسم راشد قائدا جديدا لشرطة محافظة واسط بدلا عن القائد السابق اللواء علاء غريب عبيد جبر ووقع امر النقل والتعيين وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود

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