بيع زوج من البطيخ الأصفر مقابل 1114 دولارا في مزاد

2020/05/25 | 13:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو,-(أ ف ب) – بيع زوج من البطيخ الأصفر الياباني الاثنين مقابل 120 ألف ين (حوالى 1114 دولارا) وهو جزء بسيط من الخمسة ملايين ين (46 ألف دولار) التي حققتها منتجات مماثلة خلال مزاد العام الماضي، فيما يضرب وباء كوفيد 19 بشدة.وبيع البطيخ المنتج في يوباري في جزيرة هوكايدو (شمال) مقابل 120 ألف ين […]

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