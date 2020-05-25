الخزعلي يحذر من الاقتراض الخارجي لاحتوائه على مخاطر كبيرة

2020/05/25 | 13:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الاثنين، من الإسراع في الاقتراض الخارجي لاحتوائه على مخاطر كبيرة، معتبرا أن التصرفات الصبيان...

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