الشيخ الخزعلي يكشف هدف الوجود الأميركي في العراق

2020/05/25 | 13:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الاثنين، أن الوجود الأميركي في العراق هدفه حماية أمن الكيان "الإسرائيلي"، فيما شكك بنوايا ال...

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