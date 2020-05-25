2020/05/25 | 13:33 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم اعتقال الشخصين بناء على مذكرة قضائية واستناداً الى معلومات ومتابعة دقيقة - صورة: آسايش شهرزور

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور | بينها "فرعونية".. كوردستان تضع يدها على "آثار مُهربة") نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور | بينها "فرعونية".. كوردستان تضع يدها على "آثار مُهربة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).