السليطي : قانون الضمان الصحي سيرى النور بعد عطلة عيد الفطر

2020/05/25 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكـد عضو مجلس النواب صادق السليطي، الانتهاء من وضع قانون الضمان الصحي وسيكون التصويت عليه بعد عطلة عيد الفطر.

وقال السليطـي إن الازمة التي يشهدها العراق والعالم حاليا هي أزمة صحية لذلك فأن قانون الضمان الصحي سيكون ضمن اولويات المرحلة المقبلة في مجلس النواب، مضيفا أن القانون تم قراءته مرتين داخل البرلمان واضيف اليه بعض الفقرات والملاحظات.

وأشار الى أن اللجان المختصة انتهت من وضع اللمسات الأخيرة للقانون الذي سيكون قانون ضمان صحي موحد لكل طبقات المجتمع العراقي ، لافتا الى أن سيتم اقراره بعد عطلة عيد الفطر.

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