2020/05/25 | 13:50 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة البصرة ترد على مناشدة عبر المربد: العزل المناطقي يجري وفقا لعدد الإصابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/25 | 13:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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