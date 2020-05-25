2020/05/25 | 13:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الاسبوع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/25 | 13:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الاسبوع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الاسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).