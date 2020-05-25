رسالة من خامنئي إلى السيستاني: تركنا الشأن السياسي العراقي للعراقيين أنفسهم

2020/05/25 | 13:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات كشف موقع “ميدل ايست آي” البريطاني، أنه قبل شهر تقريباً وصلت رسالة مقتضبة إلى جميع #الفصائل_المسلحة في #العراق الموالية لإيران ورد فيها أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تركت الشأن السياسي العراقي للعراقيين أنفسهم».ونقل الموقع…

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