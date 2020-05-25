أوبراين : قيام الصين بإخفاء كورونا يشبه تستر الاتحاد السوفيتي على كارثة تشرنوبل

2020/05/25 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصل المسؤولون الاميركيون توجيه الاتهامات الى الصين، بشأن طبيعة تعاملها مع وباء كورونا.

وفي هذا السياق أكد مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين في تصريح، ان طريقة تعامل الصين مع تفشي الوباء، يشبه إخفاء الاتحاد السوفيتي السابق ما حدث من انصهار لقلب المفاعل النووي بمحطة تشيرنوبل عام الف وتسعمئة وستة وثمانين، مبينا ان بكين علمت بتطورات الفيروس مع بدايات ظهوره، لكنها كذبت على منظمة الصحة العالمية، وحالت دون حصول خبراء من الخارج على المعلومات.

وأكد اوبراين ان الصينيين أطلقوا فيروساً على العالم، تسبب بأضرار بلغت تريليونات الدولارات من الثروة الاقتصادية الأميركية، مضيفا ما نصه، ان عملية التستر على الفيروس ستُسجل في التاريخ، على غرار كارثة تشيرنوبل، وسنرى من يذيع عنها تقريراً خاصاً خلال السنوات العشر او الخمس عشرة المقبلة.

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