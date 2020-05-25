مفوضية حقوق الإنسان تطالب باعتماد الاستثناءات الممنوحة للكوادر الطبية والصحية والإعلامية

2020/05/25 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت مفوضية حقوق الانسان في العراق باعتماد الاستثناءات الرسمية الممنوحة من الجهات العليا والتي تخص الكوادر الطبية والصحية والإعلامية.

وثمنت المفوضية في بيان الدور الكبير والانساني الذي تقوم به القوات الامنية في بغداد من أجل تطبيق الحظر الصحي ومنع انتشار الوباء، مشددة على ضرورة اعتماد الاستثناءات الرسمية الممنوحة من الجهات العليا والتي تخص الكادر الطبي والصحي والذين تتطلب طبيعة عملهم حرية وسرعة الحركة في الوصول الى واجباتهم ومهامهم بسلاسة، وخاصة الكوادر الإعلامية التي تعد الحجر الاساس في برامج التوعية والتثقيف والدور الرقابي الذي تقوم به باعتبارها السلطة الرابعة في البلد.

وأشار البيان الى ان القانون الدولي لحقوق الانسان يمنح الحكومات صلاحية وسلطة اصدار القرارات واتخاذ اجراءات معينة لمنع انتشار المرض عند حدوث الأوبئة وحالات الطوارئ شريطة ان يكون ذلك بقانون وحسب الضرورة الملحة وتكون الاجراءات موازية لهذه الضرورة الصحية وان لا تمس الحق في الحياة والصحة بالإضافة الى الشفافية وحق الحصول على المعلومة وحرية الاعلام.

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