وزير الصحة : ارتفاع عدد إصابات كورونا يعود لعدم التزام المواطنين

2020/05/25 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الصحة حسن التميمي عن سبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة والإجراءات التي ستتخذ للحد من ذلك.

واعتبر التميمي ان ارتفاع عدد الإصابات يعود لعدم التزام المواطنين، مشيرا الى ان الحظر الكلي سينتهي بعد العيد ليحل محله الحظر الجزئي الذي كان مطبقا قبل ذلك، منبها الى ان الوزارة تعتمد على تقييم تجريه في كل مرحلة من مراحل التعامل مع الوباء، فيما تعكف لجنة الخبراء في وزارة الصحة على تحليل البيانات لتعطي المشورة فيما يتعلق بالتعامل مع الجائحة.

واشار الى ان الوزارة تعمل ضمن سقف اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وان تقييمها للأوضاع في بغداد والمحافظات يستند الى البيانات التي تتمخض عن الفحص الميداني الفعال، وطالب التميمي المواطنين بتجنب الزيارات بين العوائل وابداء المزيد من التعاون مع الجهات الصحية والالتزام بتعليماتها.

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